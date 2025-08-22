Morelia, Mich.- Viernes 22 de agosto de 2025.- Una bodega utilizada por delincuentes para ocultar y modificar unidades robadas de manera violenta en la autopista Siglo XXI, fue recientemente cateada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), hecho que ocurrió en la colonia Los Ángeles, ubicada al norte de Morelia.

La mencionada institución informó lo anterior y agregó que el citado almacén se localiza a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca y dentro estaban 23 vehículos, entre ellos un tractocamión International, así como dos remolques plataforma, los cuales fueron robados el pasado 21 de agosto del año en curso sobre el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Uruapan.

También había seis tráilers Kenworth, International y Freightliner con alteraciones en sus medios de identificación. Así como remolques caja seca de las marcas Utility, Grat Dane y Commosa, éste último adaptado como casa rodante, los cuales cuentan con irregularidades en sus medios de identificación.

Asimismo se hallaron dos remolques con caja refrigerada de las marcas Great Dane y Utility, además un remolque de plataforma de la marca Marco y un Dolly Mapine, con alteraciones.

En la escena fueron encontrados una camioneta Chevrolet doble rodado, un auto Chevrolet y un vehículo tubular, ambos sin medios de identificación. De igual manera estaba un contenedor de la marca ONEU, con alteraciones en su número de registro.

Todo lo anterior quedó asegurado y fue puesto a disposición de la instancia competente, la cual continuará con las diligencias correspondientes del caso para dar con el paradero y captura de los responsables.