Apatzingán, Mich.- 22 de agosto de 2025.- Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras derrapar en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, a la altura del puente del fraccionamiento Girasoles en Apatzingán, la mañana de este viernes.

El percance fue cuando la víctima viajaba a bordo de una motocicleta Italika DM150, color negro con rojo. Por motivos que aún son indagados, perdió el control de la unidad y cayó sobre el asfalto.

El personal de Protección Civil Municipal acudió de inmediato y tras brindarle los primeros auxilios lo trasladó al Hospital Regional, donde permanece bajo atención médica especializada. El paciente dijo llamarse Víctor S.

Al sitio llegaron también agentes de Tránsito Estatal, Guardia Nacional y Guardia Civil, quienes se encargaron de resguardar el área y ordenar el retiro de la motocicleta siniestrada con apoyo de una grúa, con el fin de evitar embotellamientos en la zona.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y llamaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esa vialidad, una de las más transitadas de la región.