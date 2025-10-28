Huandacareo, Mich.- Martes 28 de octubre de 2025.- Un sujeto en posesión de un arma de fuego y un vehículo que transportaba tres bidones con 2 mil litros de combustible presuntamente robado, fue detenido por elementos de la Guardia Civil (GC) tras una persecución registrada sobre la carretera Cuitzeo-Puruándiro, informaron fuentes policiales.

Trascendió que lo anterior sucedió este martes y la captura tuvo lugar sobre la calle General Álvaro Obregón, ubicada en la población de San José Cuaro, municipio de Huandacareo.

Se conoció que los oficiales recibieron un alerta de elementos de Seguridad de Pemex, quienes les pidieron apoyo para interceptar una camioneta Ford F350, con caja seca y placas LD33814, la cual era conducida por un sospechoso.

Los agentes detectaron la referida unidad, la persiguieron y al darle alcance aplicaron una revisión protocolaria al ocupante identificado como Brayan Abraham, de 25 años de edad, a quien le descubrieron una pistola y el hidrocarburo, así que lo arrestaron y lo pusieron a disposición de la instancia competente.



