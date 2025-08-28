Chapala, Jalisco. 28 de agosto de 2025.- En un acto protocolario, con la presencia de los cabildos de ambos municipios como testigos de honor, los presidentes municipales Julio Arreola de Pátzcuaro, Michoacán, y Alejandro de Jesús Aguirre Curiel de Chapala, Jalisco, firmaron un Convenio de Colaboración.

El acuerdo se estableció con el objetivo de consolidar acciones conjuntas en diversas materias, incluyendo turismo, cultura, promoción económica y, de manera crucial, la protección de sus respectivos lagos. “Tuvimos una plática muy productiva sobre lo que nos une: el cuidado de nuestros lagos”, señaló el presidente Julio Arreola.

Los Gobiernos Municipales de ambas localidades, reconociendo su carácter de pueblos lacustres con gran riqueza histórica y ambiental, buscan impulsar el desarrollo turístico sostenible y fomentar la cooperación cultural. El convenio también busca promover la atracción de inversión y oportunidades económicas en beneficio de sus comunidades.

El presidente Arreola destacó la importancia de este acuerdo, mostrando “lo que es nuestra celebración de Noche de Muertos”, una festividad que el convenio busca potenciar como patrimonio cultural inmaterial de México mediante estrategias conjuntas de promoción. Se prevé la creación de un programa de intercambio cultural y el desarrollo de un programa intermunicipal para el Día de Muertos, incluyendo paquetes turísticos conjuntos.

Por su parte, el presidente Alejandro Aguirre enfatizó que el acuerdo es una oportunidad para compartir experiencias sobre el cuidado de los lagos y las grandes fiestas de cada municipio. El convenio establece una agenda de protección y conservación ambiental de los lagos de Chapala y Pátzcuaro, incluyendo el intercambio de buenas prácticas en saneamiento y reforestación, así como campañas conjuntas de concientización.

Como parte de este convenio, ambas ciudades se reconocen como “ciudades amigas”, buscando en un futuro cercano formalizar el hermanamiento de ambas. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.