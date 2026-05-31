Morelia, Mich.- 30 de mayo de 2026.- Familiares, amistades y colectivos realizaron la tarde de este sábado una manifestación en Morelia para exigir justicia por el feminicidio de Valeria, así como para visibilizar los casos de mujeres desaparecidas que continúan sin ser localizadas en Michoacán.

La movilización partió desde la zona del Caballito y avanzó hasta la Catedral de Morelia, donde las asistentes portaron veladoras, pancartas y lanzaron consignas como “No estás sola” y “Esta lucha es por ti, Valeria”, además de mensajes dirigidos a las autoridades para exigir que el caso no quede impune.

Durante la marcha, las manifestantes también recordaron a las mujeres desaparecidas en la entidad y señalaron la necesidad de reforzar las acciones de búsqueda, atención y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

De acuerdo con participantes de la protesta, para este domingo se prevé una nueva concentración en la Plaza Melchor Ocampo, en el marco de una jornada nacional de movilizaciones que se realizarán en distintas capitales del país a favor de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su segundo informe de gobierno.

AGENCIA RED 113