Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) alista la Expo Prepá-rate 2026, que llevará la oferta educativa de bachillerato a estudiantes del tercer año de secundaria en todas las regiones de Michoacán, anunció su directora general, Mariana Sosa Olmeda.

Durante un encuentro con titulares y representantes de escuelas secundarias y de bachillerato, públicas e incorporadas, estatales y federales, Sosa Olmeda informó que, a pocos días de iniciar formalmente el ciclo escolar 2025-2026, esta feria educativa llegará en las próximas semanas a Uruapan, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Los Reyes y Zitácuaro. Para el próximo año se extenderá a Morelia, La Piedad, Zamora, Zacapu, Apatzingán y Jiquilpan.

“Tenemos un incremento sostenido en la matrícula de educación media superior y superior; por ello también va mi reconocimiento, agradecimiento y felicitación a todas y todos ustedes, porque los indicadores del combate al rezago educativo son avances de todos los niveles escolares en su conjunto”, expresó.

Recordó además las cifras históricas alcanzadas en el ciclo escolar 2024-2025, donde se registró la permanencia en las aulas de más de 311 mil estudiantes de bachillerato y nivel superior, lo que representó un incremento global del 7.6 por ciento.

Por su parte, el director de Educación Media Superior, Mario Maciel Figueroa, señaló que la meta es superar la participación de los más de 16 mil 500 estudiantes que asistieron en la reciente edición 2025, desarrollada en nueve municipios. Confió en que para esta nueva edición se sumen más, al ser una feria educativa organizada de manera oficial por la autoridad educativa estatal en coordinación con las instituciones.