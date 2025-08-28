Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La implementación del Gobierno Digital en trámites de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) ahorra tiempo y ayuda a facilitar los procesos para miles de familias, como son las preinscripciones, con el que ahora la fila es virtual y evita que padres y madres de familia pernocten fuera de las escuelas en busca de un lugar para sus hijos, destacó la titular de la dependencia, Gabriela Molina.

“Gracias a la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla avanza la implementación de decenas de trámites en línea, muchos de ellos en educación, lo que además de sumar en la lucha contra la corrupción, optimizan los tiempos de las personas. Trámites que antes tardaban días, ahora se hacen en unos minutos a través de cualquier dispositivo móvil, como las 334 mil preinscripciones que se hicieron para el nuevo ciclo escolar”, señaló la funcionaria.

Atrás quedaron los días de largas filas y documentación en papel; hoy, desde la comodidad de sus hogares, las familias pueden completar un proceso crucial para el futuro educativo de hijas e hijos. Este éxito es el resultado de un esfuerzo coordinado y de la visión de un gobierno comprometido con la mejora continua y la adaptación a las nuevas tecnologías.

Este logro es un claro indicador de que la educación en Michoacán avanza hacia una nueva era, marcada por la digitalización del 80 por ciento de los trámites más solicitados. Las preinscripciones digitales no son solo un trámite más; son un testimonio del compromiso de la Secretaría de Educación por construir un sistema educativo más robusto, transparente y centrado en las necesidades de la comunidad.

“Queremos expresar nuestra más sincera gratitud a cada familia de los más de 334 mil estudiantes que participó en este proceso. Su colaboración ha sido vital para el éxito de esta estrategia. Continuaremos trabajando incansablemente para mejorar y expandir nuestras plataformas digitales, con el fin de seguir simplificando la vida de los ciudadanos y garantizando que la educación sea un derecho accesible para todos”, concluyó Gabriela Molina.