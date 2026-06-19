Pátzcuaro, Michoacán, 19 de junio de 2026.- La pasión por el fútbol unió a cientos de familias en la Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, donde disfrutaron de la transmisión gratuita del partido entre México y Corea del Sur. El evento formó parte de la iniciativa Jalo Futbolero, impulsada por el Gobierno estatal.

Desde la tarde, la emblemática plaza de este Pueblo Mágico se llenó de entusiasmo, banderas, porras y una energía contagiosa que convirtió el corazón de Pátzcuaro en una auténtica fiesta deportiva. Niñas, niños, jóvenes y adultos compartieron cada jugada con emoción, alentando en todo momento a la Selección Mexicana.

La recompensa llegó en la cancha con una valiosa victoria de México 1-0 sobre Corea del Sur. El silbatazo final desató la euforia de la afición reunida en este emblemático destino turístico de Michoacán, donde los aplausos, los gritos de alegría y el orgullo nacional se fundieron en una sola celebración.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), destacó que esta transmisión fue posible gracias a las gestiones realizadas ante la dependencia federal, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Asimismo, subrayó la importancia de generar espacios de convivencia familiar y sana recreación a través del deporte.

La Sectur recordó que el Jalo Futbolero continuará acercando la emoción del balompié a las y los patzcuarenses con la transmisión gratuita de 50 encuentros, de los cuales 35 corresponden a la primera etapa de la competencia y 15 a las rondas decisivas, permitiendo que la afición disfrute en comunidad de cada momento de esta gran fiesta deportiva internacional.