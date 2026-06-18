Morelia, Michoacán, a 18 de junio de 2026.- Fabiola Alanís expresó su absoluto respaldo a la dirigencia nacional de Morena tras la presentación de la convocatoria para la elección de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, y manifestó plena confianza en que se desarrollará un proceso transparente, ordenado, equitativo y a la altura de los principios que dieron origen al movimiento.

En este contexto, destacó que ha intensificado su trabajo político y territorial en todo el estado para fortalecer la organización de Morena, difundir los avances y logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación y consolidar la participación ciudadana en las asambleas de defensa de la soberanía nacional y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nuestro movimiento tiene reglas claras, principios firmes y una dirigencia nacional comprometida con garantizar condiciones de equidad para todas y todos los participantes. Tenemos plena confianza en que será un proceso ejemplar, transparente y conducido con responsabilidad política”, afirmó.

La morenista subrayó que en las últimas semanas ha recorrido intensamente las distintas regiones del estado, visitando municipios, comunidades y colonias para dialogar directamente con las y los ciudadanos, escuchar sus preocupaciones y compartir los resultados que ha dado la transformación en la vida pública del país.

“He caminado por todo Michoacán porque nuestra fuerza está en el territorio y en el contacto directo con la gente. Hemos ido casa por casa, comunidad por comunidad, escuchando, dialogando y construyendo organización. Ahí está el corazón de nuestro movimiento”, señaló.

Destacó que durante estos recorridos ha encontrado una ciudadanía participativa, informada y comprometida con la continuidad del proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en temas como la defensa de la soberanía nacional, los programas sociales, los derechos de las mujeres y la construcción de bienestar para las familias mexicanas.

Fabiola Alanís sostuvo que el momento que vive Morena exige responsabilidad, madurez política y compromiso con la unidad, ya que el principal objetivo es seguir fortaleciendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y consolidar los cambios que millones de mexicanas y mexicanos respaldaron en las urnas.

“La prioridad es el movimiento. La prioridad es seguir acompañando a nuestra Presidenta en la construcción de un país más justo, más democrático y con mayor bienestar”, expresó.

Asimismo, aseguró que continuará recorriendo el estado con determinación, convicción y cercanía con la ciudadanía.

“Vamos a demostrar nuevamente que Morena sabe procesar democráticamente sus decisiones, que sabe mantenerse unido y que sabe estar a la altura de la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros. Con organización, con unidad y con el pueblo, la transformación seguirá avanzando”, concluyó.