Pátzcuaro, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Pátzcuaro, encabezado por el presidente municipal Julio Arreola, anunció la realización de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, una de las celebraciones más esperadas por las familias del municipio, que se llevará a cabo el próximo 5 de enero de 2026.

El anuncio se realizó en rueda de prensa con la participación del presbítero Jorge Vergara Medina, párroco del Santuario de Guadalupe, y del padre Iván Santana García, quienes destacaron el sentido espiritual, familiar y de esperanza que representa esta tradición para niñas, niños y adultos, especialmente en los tiempos actuales.

Durante su mensaje, Julio Arreola señaló que la Cabalgata de Reyes Magos es un evento que se ha fortalecido con el paso de los años, logrando reunir a miles de personas en las calles de Pátzcuaro, generando momentos de alegría, convivencia y unión familiar, además de reforzar valores como la solidaridad y la esperanza.

Las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia del Santuario de Guadalupe. Al término de la misa, dará inicio la Cabalgata de Reyes Magos, la cual recorrerá diversas calles del municipio en dirección a la Plaza Don Vasco, para posteriormente culminar en la Plaza Vasco de Quiroga, donde se vivirá un ambiente festivo y familiar.

El presidente municipal informó que el Ayuntamiento participa activamente en la organización del evento, aportando recursos para la logística, la elaboración de coronas y banderitas que se repartirán entre las niñas y niños, la caracterización de carros alegóricos, así como la coordinación de las áreas de seguridad, tránsito, turismo, cultura, mercados y reglamentos, con el objetivo de garantizar un evento ordenado y seguro.

Finalmente, Julio Arreola agradeció el trabajo coordinado con la Parroquia del Santuario de Guadalupe, encabezada por el presbítero Jorge Vergara Medina, así como la disposición del padre Iván Santana García y de todas las áreas del Gobierno Municipal, reiterando la invitación a las familias de Pátzcuaro y a los visitantes a disfrutar de esta tradición que fortalece la identidad y el espíritu comunitario del municipio.