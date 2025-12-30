Morelia, Mich.- 29 de diciembre de 2025.- Ante la cercanía de las celebraciones de Año Nuevo, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado firme a la ciudadanía para abstenerse de realizar disparos al aire, una práctica que calificó como peligrosa y socialmente irresponsable.

#Video | Llama Bedolla a evitar disparos al aire en Año Nuevo; advierte riesgos y sanciones 👨🏽💬 pic.twitter.com/U3MP06opvV — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 30, 2025

Explicó que las balas disparadas al aire no desaparecen, sino que regresan con la misma fuerza, provocando lesiones graves e incluso muertes, como ha ocurrido en diversos puntos del país durante festividades recientes.

El mandatario recordó que el uso de armas de fuego constituye un delito, ya que se trata de armamento de uso exclusivo del Ejército, por lo que quienes incurran en esta conducta pueden enfrentar sanciones penales severas.

Finalmente, exhortó a las familias michoacanas a celebrar de manera pacífica y responsable, evitando normalizar la violencia y privilegiando la convivencia segura durante el cierre de año.