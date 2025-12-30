Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025. – En su primera temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) el Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil logró triunfos y resultados inmediatos, reflejando el alto nivel competitivo de las estudiantes nicolaitas, escuadra que ha sido impulsada durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

En su partido inaugural, desarrollado el 3 de octubre en el Estadio Universitario “Hidalgo”, el cuadro nicolaita se impuso 2-0 a Lobos ULMX y registró una entrada de alrededor de cuatro mil asistentes, siendo una de las mejores de la campaña.

Y después de la primera vuelta, que incluyó nueve jornadas, las representantes de la Casa de Hidalgo marchan en el segundo lugar del Grupo 5 con 24 puntos, producto de ocho triunfos, una derrota, 25 goles a favor, siendo una de las mejores ofensivas, y seis goles en contra, lo que las ubica como la segunda mejor defensa.

“La verdad ha sido un semestre complicado, este es fútbol profesional y ningún rival es fácil, pero orgullosos por lo que hemos logrado, estar peleando en la parte alta de la tabla nos motiva mucho para lo que será la segunda vuelta”, compartió el estratega, Francisco Farfán.

Además, la delantera nicolaita, Adriana Ramírez es la líder de goleo del Grupo 5 y también a nivel nacional con 13 anotaciones en siete partidos que ha disputado.

“Me siento muy contenta por el equipo, creo que jornada a jornada hemos ido avanzando y se ven los resultados del trabajo. Personalmente me siento muy contenta de ayudar al equipo con mis goles”, aseguró ‘Adri’.

Cabe mencionar que, tras la primera parte de la campaña, cuatro jugadoras del Atlético Morelia-UMSNH Femenil aparecieron en el 11 ideal de la Liga TDP Femenil, las nicolaitas que integran este equipo, en el que se tomó en cuenta a las más de mil 500 futbolistas de los 53 clubes que conforman dicha Liga, son: las mediocampistas Aixa Gutiérrez, Evelin Yépez y Yohara Soria, así como la delantera y goleadora, Adriana Ramírez.