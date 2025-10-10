Morelia, Mich., 9 de octubre de 2025.- Productores del campo de La Huacana obtuvieron la Indicación Geográfica de la Jamaica variedad Reina, denominación que acredita la calidad, autenticidad y vínculo con el territorio donde se cultiva este alimento y que fortalecerá la competitividad regional, además de obtener los estándares para su exportación.

Ante ello, el diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, felicitó a los productores de Jamaica de La Huacana que se esforzaron por obtener este nombramiento, que señaló es un reconocimiento a las familias del campo de la Tierra Caliente y aseguró abre las puertas a otros productos de la zona para darles mayor valor económico que beneficiará a la ciudadanía de la región.

“Estoy muy orgulloso de que nuestra gente destaque en las actividades del campo, porque se fortalecen los lazos económicos y se genera un mejor entorno social. Además se preserva la agricultura tradicional, ya que este tipo de productos se cultivan de manera orgánica porque se aprovechan las condiciones naturales y geográficas del entorno donde se siembra”, menciono el legislador.

Explicó que la Jamaica variedad reina que se cultiva en condiciones orgánicas, se produce en alrededor de 80 mil hectáreas, lo que representa una producción de más del 70 por ciento a nivel estatal, por lo que se forma una cadena de valor económico en la que se involucran campesinos, industrias agrícolas y comerciantes en la región.

“Desde el Congreso del Estado, estaré siempre del lado de la gente trabajadora, del lado de la gente del campo, por ello les digo que cuentan conmigo pa seguir avanzando en este y todos los proyectos que abonen al fortalecimiento y desarrollo de las familias de mi región”, mencionó.

Por último, recordó que acuerdo con la Secretaría de desarrollo económico (Sedeco), contar con una Indicación Geográfica, además de abonar al fortalecimiento de la agroindustria, se mejora la confianza de adquirir este tipo de productos en los consumidores y ello abre puertas a mercados nacionales e internacionales, al brindar un sello de calidad y origen.