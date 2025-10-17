Pátzcuaro, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- Con la participación de más de 3 mil estudiantes de nivel medio superior y superior, el Gobierno de Pátzcuaro anunció la realización del Desfile de Noche de Ánimas “Camino al Cielo”, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre a las 6:30 de la tarde.

Durante la rueda de prensa encabezada por el secretario de Educación Municipal, Rubén Rodríguez, en representación del presidente municipal Julio Arreola, se destacó que este evento busca rescatar y fortalecer la esencia cultural y espiritual de una de las tradiciones más representativas de Michoacán y de México.

En el presidium también participaron el regidor de Cultura, Alejandro Orozco, la directora de Educación, Mayra Adriana Reyes Hernández, así como representantes de instituciones educativas como el Colegio de Bachilleres, el CETAC, el ICEP, el Tecnológico Superior de Pátzcuaro, la Universidad Privada de Michoacán y el CECyTEM, entre otras.

El desfile tendrá su punto de partida en la calle Arciga y recorrerá Padre Lloreda, Plaza Bocanegra, Benito Mendoza, Primera de Ibarra, Ponce de León y Plaza Vasco de Quiroga, concluyendo en la calle Iturbe. Se espera la participación de contingentes caracterizados con vestimenta tradicional purépecha y elementos simbólicos como veladoras y flores de cempasúchil, que formarán un “camino de luz” hacia el corazón de Pátzcuaro.

Además del desfile, se informó que diversos espacios públicos como el Monumento a las Madres, Plaza Gertrudis Bocanegra, Once Patios y el Andador de la Biblioteca Gertrudis Bocanegra serán decorados con altares elaborados por las instituciones educativas, en una muestra del compromiso social y cultural de los jóvenes con las tradiciones locales.

El regidor Alejandro Orozco subrayó que “la Noche de Ánimas no pertenece a una administración o a un grupo, es de todos los pátzcuarenses. Esta es una activación ciudadana que nos une como comunidad y nos invita a recibir al turismo con calidez y orgullo”.

Por su parte, la directora de Educación, Adriana Reyes Granados, destacó que este evento ha crecido cada año gracias al respaldo del presidente Julio Arreola y al trabajo conjunto con las escuelas, reafirmando que “Camino al Cielo es una manera de honrar a quienes ya no están y de transmitir a las nuevas generaciones el valor de nuestras raíces”.

Las autoridades municipales aseguraron que el desfile contará con operativos de seguridad y vialidad coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Tránsito del Estado, para garantizar un ambiente familiar y seguro para residentes y visitantes.

El Gobierno de Pátzcuaro invita a toda la ciudadanía a ser parte de esta gran celebración, adornando sus hogares y participando con respeto en esta expresión viva de identidad y tradición que distingue a Pátzcuaro ante el mundo.