Los Reyes, Mich.- 17 de octubre de 2025.- Al sufrir una fuerte descarga eléctrica cuando tocó con un gancho metálico cables de mediana tensión, un cortador de aguacate pereció la mañana de este viernes, dentro de una huerta de la comunidad de San Rafael Atapan, perteneciente a este municipio de Los Reyes.

Durante la cobertura periodística se pudo establecer que la víctima respondía al nombre de Víctor Rogelio R., de 40 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Santa Rosa, en la cabecera municipal.

Sobre los hechos, compañeros de la cuadrilla de cortadores del ahora occiso informaron a las autoridades que alrededor de las 08:00 horas llegaron a trabajar en la huerta denominada El Toril y que se separaron para realizar sus labores por todo el terreno.

Sin embargo, cerca de las 09:30 horas que se escuchó un estruendo y un grito de Víctor, el cual con el gancho de metal con el que cortaba la fruta, tocó los cables de luz, sufriendo la descarga y quedando sin vida debajo de un árbol, intentaron darle auxilio, pero ya no respondió.

El encargado de la cuadrilla de trabajadores dio parte a sus patrones y a las autoridades policiales, arribando al sitio los paramédicos de Protección Civil, así como los elementos de Policía Municipal, quienes al comprobar que el hombre había fallecido, solicitaron la presencia del agente del Ministerio Público.

Al lugar arribó el personal interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las actuaciones pertinentes del caso, quienes al trasladar el cuerpo a al Semefo de la Uruapan para que le realizarán la necropsia de ley, se encontraron con las carreteras que van de Peribán a la Perla del Cupatitzio tomadas en diferentes puntos por parte de agricultores.

RED 113