Pátzcuaro, Michoacán, 28 de septiembre de 2025.- Pátzcuaro se vistió de fiesta para conmemorar sus 491 años de historia, tradición y cultura. El presidente municipal, Julio Arreola, encabezó junto a su esposa y presidenta honoraria del DIF, Andrea Rodríguez y el cuerpo de regidores el tradicional desfile, que reunió a familias, instituciones educativas, agrupaciones culturales y visitantes de toda la región.

Con música, danzas folclóricas, trajes típicos e impresionantes carrozas, las calles del centro histórico se llenaron de color y alegría, recordando el legado de nuestra ciudad y el orgullo de pertenecer a este Pueblo Mágico.

“Cada año celebramos no solo la fundación de Pátzcuaro, sino también la fuerza de su gente, la grandeza de sus tradiciones y la esperanza de un futuro con más cultura y oportunidades para todos”, expresó el alcalde Julio Arreola.

El festejo forma parte del amplio programa cultural del 491 aniversario, que incluye actividades artísticas, religiosas y cívicas, además de la entrega de la Presea Vasco de Quiroga como máximo reconocimiento a quienes han contribuido al desarrollo de la ciudad.

El Gobierno de Pátzcuaro agradece la participación de todas y todos en esta gran celebración, que fortalece la identidad de la comunidad y promueve el turismo, reafirmando a Pátzcuaro como el corazón cultural de Michoacán.