Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2025.- En el marco de la celebración por el 125 aniversario de las mujeres insurgentas, y de la conmemoración por el natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, el Consejo Ciudadano de Morelia, junto con la Secretaría de Turismo Municipal, se sumó al evento de Pasarela Monumental “Diseño, Moda y Tradición: La China Poblana”, organizado por la Federación Mexicana de Charrería

Siguiendo la premisa del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar eventos y acciones que promuevan la cultura, el secretario general del Consejo Ciudadano de Morelia, Gerónimo Color Gasca, expresó que con este evento se promueven el símbolo de identidad, el orgullo nacional y la herencia cultural que México ha entregado a la mujer charra.

A pesar de la lluvia que s presentó la noche del sábado, el entusiasmo se mantuvo, y el evento se llevó a cabo de forma exitosa, trasladando la sede del evento a las instalaciones del Consejo Ciudadano.

“El clima no nos ha impedido disfrutar de este evento; no tengo duda de que en ocasiones venideras va a seguirse realizando y que de esta forma sigamos promocionando a nuestra ciudad, Morelia”, señaló Color Gasca.

Durante su intervención, Natalia I, Reina Nacional de la Federación Mexicana de Charrería, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Morelia, así como la participación de las reinas de diversas partes de la república, para realizar este gran evento en la capital michoacana, donde apuntó “la charrería no sería lo mismo sin tanta mujer tan bonita y luchona como lo son todas ustedes”.

La Pasarela de la China Poblana fue realizada en 5 bloques, relatados por el promotor cultural e investigador de la indumentaria mexicana, Armando Martínez Valdivieso, quien dio muestra de la historia, identidad y herencia cultural, representando en los trajes exhibidos, los temas: “Las Chinacas: origen y valentía en el centro del país”; “El Águila en la falda: historia bordada de un emblema nacional”; “La China Poblana: entre mito, tradición y nacionalismo”; “La Dama Charra: identidad, elegancia y orgullo mexicano”; y “El traje como herencia cultural”.