Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2025. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), llevó a cabo este domingo la consulta a la comunidad de la Tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, con el objetivo de conocer el método de votación que se utilizará en la próxima consulta sobre autogobierno y administración directa de recursos, programada para el 12 de octubre de 2025.

La jornada se desarrolló en la cabecera de la tenencia y en las encargaturas del orden de Agua Escondida, Piedras de Lumbre, El Páramo y Las Torrecillas. Previo a la votación, se efectuó un registro de las y los habitantes mediante la colocación de una calcomanía en su credencial de elector, como medida de seguridad para garantizar un solo registro por persona.

Durante la fase informativa, consejerías electorales encabezaron los trabajos en cada sede: la consejera presidenta de la CEAPI, Dra. Silvia Verónica Mauricio, en la cabecera de la tenencia; la consejera Selene Lizbeth González Medina, en Las Torrecillas; el consejero Juan Adolfo Montiel, en Agua Escondida; y la consejera Claudia Marcela Carreño, en El Páramo, donde también se recibió la votación correspondiente a la encargatura de Piedras de Lumbre.

En cada espacio se explicó el objetivo del ejercicio de consulta y se dio respuesta a dudas de las y los habitantes de la comunidad.

Posteriormente, se instalaron mamparas y urnas para llevar a cabo la votación mediante boletas. Cada persona registrada recibió una boleta y, tras marcarse con tinta indeleble, emitió su voluntad sobre si prefería que la próxima consulta se realizara a mano alzada o mediante urnas.

Concluido el tiempo de votación establecido en la convocatoria. se procedió al escrutinio y cómputo de los sufragios, cuyos resultados fueron los siguientes resultados:

Consulta Urnas Mano Alzada Cabecera de la Tenencia indígena San Miguel del Monte 175 226 Agua Escondida 42 2 Piedras de Lumbre y El Páramo 89 3 Las Torrecillas 25 28 Total 331 259

De esta manera, el Instituto Electoral de Michoacán continúa acompañando a las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho a la consulta previa, libre e informada, fortaleciendo la participación ciudadana