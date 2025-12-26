Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025. – La comunidad nicolaita y la población en general han encontrado en las Rodadas Nicolaitas una alternativa para practicar el ciclismo y a su vez un espacio de convivencia, logrando que en el presente año cerca de cuatro mil 400 personas se sumaran a pedalear.
Esta iniciativa que se creó en la gestión de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, ha concretado llegar a las 23 ediciones, convirtiéndose en un referente dentro y fuera de la institución.
Dicha actividad se lleva a cabo una vez al mes, logrando reunir a un promedio de 400 ciclistas por cada Rodada, por lo que en este 2025 se contabilizaron cerca de cuatro mil 400 participantes entre estudiantes, personal docente y administrativo, así como público en general.
“Esta es una actividad que encabeza nuestra rectora, la doctora Yarabí Ávila González, y que busca impulsar la actividad física y la sana convivencia en nuestra sociedad. Nosotros nos sentimos orgullosos de incentivar este tipo de actividades y nos da mucho gusto ver que tenemos muy buena respuesta y que el número de participantes va creciendo”, aseguró Gustavo Farías, director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH.
Cabe mencionar que, el recorrido es de 11 kilómetros iniciando en la Rectoría ubicada en Ciudad Universitaria, tomando la calle Francisco J. Múgica, pasando por calzada Juárez, avenida Solidaridad, Ventura Puente, Acueducto, avenida Madero hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, retomando calzada La Huerta y regresando al punto de partida.