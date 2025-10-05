Salvador Escalante, Mich.- 5 de octubre de 2025.- Durante los primeros minutos de este domingo una pareja que trasladaba a bordo de una camioneta fue acribillada a balazos por un grupo de sujetos fuertemente armados, en las inmediaciones del acceso a la comunidad de “El Chicharrón”, municipio de Salvador Escalante.

El atentado tuvo lugar sobre la calle Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco Zarco donde las fuertes detonaciones alarmaron a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades.

Personal de la Policía Municipal, Guardia Civil y de municipios aledaños se trasladaron para atender el reporte, junto con paramédicos locales, estos últimos al revisar el área confirmaron el deceso de Gabriela Andrea, de 36 años, y Paz G., de 44 años.

De forma extraoficial se mencionó que una tercera persona quedó herida durante la agresión, sin embargo, hasta el momento no se tiene confirmación oficial de ello.

Mientras que la unidad de las víctimas corresponde a una camioneta Cadillac Escalade, de color gris, misma que terminó impactada contra un paredón, con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la carrocería y los cristales.

De la recolección de indicios y de testimonios se hicieron cargo los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.