Morelia, Michoacán; 5 de octubre de 2025.- El Ballet Folklórico del Ayuntamiento, creado por el Gobierno municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, abarrotó el foro principal de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM); ello como parte de las actividades programadas dentro de esta gran fiesta literaria que concluye este domingo.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, resaltó que durante 10 días la Feria contó con un vasto programa de actividades artísticas y culturales enfocado a todas las edades, desde talleres hasta conversatorios, presentaciones editoriales, lecturas dramatizadas, puestas en escena y presentaciones artísticas.

En ese sentido, celebró la gran afluencia de visitantes registrada este fin de semana, en donde además de abarrotar el Ágora Principal con la presentación del Ballet, se contó con un concierto del Jazztival, a cargo de la banda Mollete Jazz.

Previamente, se tuvieron las presentaciones editoriales de las publicaciones más recientes de reconocidas autoras y autores nacionales, tal es el caso de: Juan Gedovius, Andrea Chapela, Christel Guczka, Jorge Comensal y Vicente Alfonso.

“Desde el Gobierno de Morelia seguimos firmes y trabajando para seguir haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir y qué mejor que a través de la cultura, del arte, de la literatura. Hoy, los pasillos llenos de la FILLM, las presentaciones artísticas y editoriales abarrotadas, dan muestra de que en Morelia se siente y se vive la cultura”, mencionó Chávez Alcaraz.

La titular de SeCultura aprovechó para invitar este domingo a las actividades de cierre, las cuales comienzan a partir de las 11:00 horas, y entre las que destacó la presentación editorial de la escritora Patricia Portela, programada a las 17:00 horas, en el Foro Alterno, así como la ceremonia de clausura a las 18:00 horas, en el Ágora Principal.

Cabe recordar que todas las actividades se desarrollan en la Plaza de Armas y el programa completo se encuentra en cultura.morelia.gob.mx