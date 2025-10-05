Uruapan, Mich.- 05 de octubre de 2025.- Un hombre hasta el momento sin identificar fue asesinado a balazos en la vía pública de la colonia Infonavit Constituyentes, al oriente de la ciudad de Uruapan.

Los hechos ocurrieron durante los últimos minutos del sábado anterior, sobre la calle José Silva Herrera, a la altura de la calle Venus, frente al negocio de hamburguesas “Fernis” y según algunos testigos los responsables escaparon a bordo de un vehículo Volkswagen Pointer de color gris oscuro.

Tras el reporte, al lugar se trasladaron paramédicos locales quienes confirmaron que el susodicho ya no tenía signos vitales, así que la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía; junto al cuerpo quedaron regados al menos 5 casquillos percutidos.

La identidad del hoy occiso es desconocida hasta el momento; él tenía entre 40 y 45 años de edad, vestía un pantalón azul de mezclilla, chamarra color negro y botas de trabajo.