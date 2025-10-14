Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- Convencido de que el campo mexicano debe continuar como motor de bienestar y economía para el país, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, envió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una propuesta que contribuya a garantizar precios justos del maíz y a fortalecer la soberanía alimentaria.

Construida a partir de mesas de trabajo con agricultores michoacanos y en atención a sus demandas, el mandatario puso a consideración una estrategia orientada a reordenar el mercado interno y garantizar precios justos para el maíz a nivel nacional, al considerar que Michoacán es uno de los estados agroindustriales más importantes de México, al ser líder en el valor de producción agrícola.

Ramírez Bedolla explicó que una de las peticiones está relacionada con un tema federal, como los precios de garantía, es decir, los precios mínimos asegurados ante la volatilidad del mercado, que buscan cubrir costos de producción.

Destacó que el Gobierno de Michoacán es sensible con las necesidades del campo y respalda la legítima demanda de que se reordene y proteja la producción de maíz local frente a la importación; además de que durante su administración se han beneficiado más de 15 mil 354 productores con obras de infraestructura agropecuaria, donde se han invertido 119.7 millones de pesos.

Además, indicó, se ha trabajado para mejorar las condiciones de cientos de productores con el programa estatal Agrosano y la entrega de casi 50 mil toneladas de fertilizante. Lo que entre otras acciones sostienen una de las economías más pujantes de nuestro país.

Por ello, el mandatario refrendó su compromiso de mantener desde Michoacán mesas de diálogo con representantes del sector y de colaborar con demandas como el fortalecimiento legal de la defensa del maíz y los productores mexicanos ante el T-MEC y la volatilidad de las políticas arancelarias de Donald Trump.