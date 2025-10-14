Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, reafirmó su respaldo y voluntad política hacia la labor de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el Foro del Plan de Persecución de Delitos 2025–2034.

En su intervención, Arreola subrayó que la justicia es la base del tejido social y que la seguridad representa un pilar esencial para el desarrollo de Pátzcuaro, sustentado en tres principios: conservación, proyección y desarrollo. “Proteger el patrimonio histórico y cultural también es un acto de justicia, porque garantiza que nuestros artesanos y productores sigan transmitiendo la esencia viva de Pátzcuaro”, expresó.

El edil reconoció la apertura de la FGE al generar este espacio de diálogo, calificándolo como “una señal clara de que la justicia empieza por escuchar, no como un trámite, sino como un verdadero proceso de inclusión y colaboración”.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, a fin de que el nuevo Plan de Persecución de Delitos se traduzca en resultados tangibles para la ciudadanía.

“El Plan no debe ser solo un documento; debe ser la hoja de ruta que nos guíe hacia la conservación, la proyección y el desarrollo de nuestra región. La Fiscalía pone la ley y la estrategia; los municipios, el conocimiento territorial y el contacto directo con la gente.”

Finalmente, Arreola hizo un llamado a construir una justicia con rostro humano, que respete la dignidad de las personas y acompañe con sensibilidad a las víctimas. “Fiscal General, cuente con Pátzcuaro. Pondremos todo nuestro empeño para que este Plan sea un éxito y, dentro de nueve años, podamos decir con orgullo que la justicia se construyó protegiendo esta tierra donde vibra la cultura y generando oportunidades para todos.”