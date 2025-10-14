Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Con el objetivo de abastecer de agua lo más pronto posible a las y los vecinos de la colonia Ríos Mexicanos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) realizó una conexión provisional que permitirá mejorar el suministro en la zona, beneficiando directamente a más de 600 familias.

Esta acción responde al compromiso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y del director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, para atender de manera inmediata las necesidades de las colonias que presentan desabasto, mientras se equipa el pozo de La Morita, que será la fuente permanente de abastecimiento para esta área.

“Sabemos la importancia que tiene el agua en cada hogar, por eso trabajamos para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Esta conexión es una medida temporal, pero garantiza que las familias de Ríos Mexicanos cuenten con el servicio mientras concluimos la habilitación del nuevo pozo”, destacó Adolfo Torres Ramírez, director general del Ooapas.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia y el Ooapas refrendan su compromiso con las y los morelianos, priorizando el acceso al agua potable y mejorando la infraestructura hidráulica en beneficio de toda la ciudad.