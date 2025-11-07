Pátzcuaro, Michoacán, 7 de noviembre del 2025.- Comprometidos con la reconstrucción del tejido social, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó el programa Guardianes Cívicos a más de 2 mil alumnos de nivel medio superior del municipio de Pátzcuaro.

Impulsado por la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, este programa que tiene el fin de orientar y concientizar a jóvenes sobre la importancia de las normas que rigen a la sociedad, sus derechos y las consecuencias de cometer faltas administrativas. El equipo interdisciplinario de la SSP con el apoyo de un total de 35 docentes y personal administrativo realizó actividades de proximidad social en tres instituciones.

Estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), y del Instituto Tecnológico Superior De Pátzcuaro recibieron charlas referentes a los programas de seguridad vial para conocer los lineamientos del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado y la justicia cívica, así como acciones de prevención del alcoholismo, conducción responsable, bullying y extorsión.

Estas prácticas de proximidad con las instituciones educativas buscan que las y los jóvenes tengan conciencia sobre la relevancia de la aplicación de los valores en la sociedad. También se fomentó el uso responsable de las líneas de atención de emergencias 911 y de denuncia anónima 089, además del uso de la app 911 Michoacán, fácil y gratuita para que puedan utilizarla en caso de necesitar apoyo.