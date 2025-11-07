Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal y el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, visitarán Morelia y Uruapan la próxima semana, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal, señaló que estas visitas tienen el propósito de fortalecer la estrategia nacional en el eje de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de esta estrategia integral de coordinación y atención a la entidad, esta semana el gabinete federal ha sostenido diversas reuniones con autoridades estatales y municipales, con distintos sectores como el social, político y económico para escuchar las necesidades y construir una propuesta conjunta.