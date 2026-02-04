Tinguindín, Mich.- 4 de febrero de 2026.- Una mujer que estaba reportada como desaparecida, de nombre Paola Jazmín T., de 34 años de edad, quien contaba con una cédula de búsqueda activa de Alerta Alba, desde finales de enero, fue localizada sin vida y con huellas de violencia.

De acuerdo con la información obtenida en la labor noticiosa, la víctima fue encontrada recientemente tirada sobre la carretera Tacátzcuaro-La Magdalena, en este municipio de Tinguindín, tras un reporte recibido por autoridades de Seguridad Pública. Sus restos estaban “embolsados”.

Al sitio acudió el personal de la Fiscalía General del Estado, el cual realizó las diligencias correspondientes y procedió al levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y la realización de estudios periciales.

Cabe mencionar que Paola había sido vista por última vez el 29 de enero en el municipio de Cotija, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda. Tras su localización, la Fiscalía notificó a sus familiares y reiteró que se mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.