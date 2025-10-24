Pátzcuaro, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó el arranque oficial del Operativo Noche de Ánimas 2025 en Pátzcuaro, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la mejor atención a los visitantes durante una de las celebraciones más importantes del año.

Acompañado por autoridades estatales y federales, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Estatal, PROFECO, Capitanía de Puerto y la Secretaría de Turismo, el alcalde destacó que la Noche de Ánimas representa el corazón cultural y espiritual de Pátzcuaro y la región lacustre.

“Esta celebración nos llena de orgullo. Es una tradición que debemos cuidar y preservar con el apoyo de todos: sociedad, instituciones y gobierno. Queremos que cada visitante se lleve la mejor impresión de nuestro Pueblo Mágico”, expresó Julio Arreola.

El presidente municipal informó que el operativo contará con la participación de cerca de 500 elementos de los tres órdenes de gobierno, incluyendo policías municipales, Guardia Civil, Guardia Nacional, Protección Civil, Tránsito, bomberos y cuerpos de auxilio, quienes trabajarán de manera coordinada en todo el municipio y la ribera del lago.

Arreola Vázquez agradeció el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien, a través de la Secretaría de Turismo, ha impulsado acciones para fortalecer a Pátzcuaro como uno de los destinos más emblemáticos del país. Asimismo, reconoció la colaboración de las corporaciones que implementarán estrategias preventivas para garantizar la seguridad, movilidad y atención a visitantes.

Por su parte, representantes de las distintas dependencias estatales y federales reafirmaron su compromiso de mantener un ambiente seguro durante la festividad, con presencia de agentes del Ministerio Público, operativos viales, atención de emergencias y verificación comercial para evitar abusos hacia los turistas.

Finalmente, Julio Arreola dio el banderazo oficial del operativo, que marca el inicio de las acciones coordinadas para proteger a las familias locales y visitantes durante la temporada. “Pátzcuaro está listo para recibir con los brazos abiertos a quienes vienen a vivir la Noche de Ánimas donde nació, con respeto, orgullo y el corazón lleno de tradición”, concluyó el alcalde.