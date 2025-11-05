Morelia, Michoacán; 5 de noviembre de 2025.- En atención a un reporte ciudadano, oficiales de Policía Morelia interceptaron a un sujeto que se encontraba al exterior del Congreso del Estado portando piedras y envases de cristal, además de una bolsa con hierba verde con características propias de marihuana.

El sujeto fue asegurado en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Policía Morelia mantiene presencia y vigilancia permanente en la zona centro con el objetivo de prevenir incidentes y preservar el orden público.

Para reportes, comunícate a la línea de contacto ciudadano al 443 113 5000.