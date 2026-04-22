Morelia, Michoacán, 22 de abril de 2026.- Cada peso aportado en el pago del refrendo vehicular se traduce en proyectos estratégicos de infraestructura, modernización de caminos y servicios básicos, eliminando la contratación de deuda pública, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario informó que del 1 de enero al 18 de abril de este año la Secretaría de Finanzas y Administración ha recaudado mil 184 millones de pesos por concepto de refrendo vehicular, impuestos que regresan en forma de desarrollo y bienestar en beneficio de las familias michoacanas.

“Los recursos públicos deben servir directamente al pueblo”, dijo Ramírez Bedolla, tras lanzar la campaña “Va de vuelta” con la que el Gobierno de Michoacán garantiza que el pago de impuestos se aplica en mejorar el territorio estatal a través de obras que impactan en la calidad de vida de la población.

Expuso que, como resultado de los impuestos estatales recaudados durante la presente administración, en la capital michoacana se han invertido cerca de 10 mil millones de pesos en obras de infraestructura vial, educativa y de transporte, como el teleférico; los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico; y los distribuidores viales.

“Hoy Michoacán tiene finanzas sanas porque el dinero se maneja con honestidad. Los impuestos recaudados no se van al gasto burocrático, sino que, bajo el esquema ‘Va de vuelta’ se inyectan directamente a las obras que la gente ve y utiliza todos los días. Estamos demostrando que se puede transformar el estado y construir grandes proyectos sin empeñar el futuro de los michoacanos con un solo peso de deuda”, recalcó.