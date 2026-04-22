Morelia, Michoacán; 22 de abril de 2026.- Como parte de las acciones impulsadas por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para acercar servicios gratuitos y fortalecer el bienestar de la población, el Gobierno de Morelia invita a la ciudadanía a participar en la 3ª Jornada de Salud Bucal, donde se brindará atención odontológica gratuita para bebés, niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores.

La jornada se realizará el próximo 24 de abril, en un horario de 08:00 a 16:00 horas, en la Clínica Poniente, con el respaldo de 13 instituciones especializadas que se suman al esfuerzo del Ayuntamiento para llevar atención médica preventiva a quienes más lo necesitan.

Durante esta jornada, las familias podrán acceder de manera gratuita a consultas dentales, limpiezas, aplicación de flúor, resinas, extracciones, endodoncias, valoraciones integrales y detección oportuna de cáncer oral, además de recibir kits de higiene bucal para fomentar el cuidado preventivo.

Asimismo, se contempla la donación de 150 prótesis dentales, además de tratamientos especializados que representan un importante beneficio económico para las familias y una oportunidad para mejorar su salud bucal y calidad de vida.

Las personas interesadas podrán acudir este viernes a la Clínica Poniente, ubicada en Av. Juan Mier y Terán 221, colonia Allende, para aprovechar esta jornada gratuita, pensada para brindar atención cercana, profesional y accesible, en beneficio de la salud de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar programas que permitan a las familias morelianas acceder a servicios de salud gratuitos y oportunos, promoviendo la prevención como una herramienta fundamental para construir una mejor calidad de vida.