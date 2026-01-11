La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen el monitoreo permanente y acciones coordinadas para la salvaguarda de la población en las regiones con efectos por el paso del frente frío número 27, el evento de Norte y el tránsito de la segunda tormenta invernal.

Elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) coordinan acciones con las autoridades locales en los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco, mediante recorridos estratégicos para informar a la población sobre posibles riesgos, identificar zonas vulnerables y brindar apoyo directo a las comunidades, además de trabajar en el restablecimiento del suministro eléctrico.

Esta labor conjunta aunada a la participación responsable de la población al implementar medidas de autocuidado ha sido primordial para que, hasta el momento, se reporte saldo blanco y los efectos sean mínimos como caída de algunos árboles, postes y anuncios espectaculares, así como encharcamientos viales el desbordamiento del río Tepango en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que para mañana lunes 12 y el martes 13 de enero la segunda tormenta invernal mantendrá un ambiente de frío a gélido con vientos fuertes en el noroeste, norte y noreste de México generando condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Durango, la sierra de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas así como lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León, previendo que el fenómeno se desplace hacia Texas, Estados Unidos, durante la noche del martes.

Por otra parte, el frente frío número 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, generando lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias muy fuertes en Puebla y Campeche; además de chubascos y lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá ambiente frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana, así como el evento de “Norte” muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.

Ante estas condiciones se exhorta a la población a reforzar las medidas de autoprotección manteniendo la calma, evitando desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros durante la tormenta.

Se hace un llamado a mantenerse informado a través de canales oficiales CNPCmx y conaguamx. Seguir las indicaciones de las autoridades de su localidad, no difundir rumores y mantener activo su plan familiar de protección civil y su mochila de emergencia.