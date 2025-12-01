Morelia, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) invitan al público a su quinto concierto de la Temporada de Otoño 2025, bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Diemecke y con la participación del destacado contrabajista michoacano Karlo Reyes Perches como solista invitado.

El programa incluirá el Concierto n.º 2 en si menor para contrabajo y orquesta de Giovanni Bottesini, pieza fundamental del repertorio para este instrumento; y la Novena Sinfonía de Dmitri Shostakovich, una obra llena de energía y precisión orquestal.

El concierto se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 19:30 horas, en el Teatro Melchor Ocampo. La entrada será con boleto, el cual tiene una cuota de recuperación de 50 pesos, los cuales estarán disponibles a partir del lunes 1 de diciembre en las oficinas de la Osidem, ubicadas en Melchor Ocampo 256 Centro, en un horario de 09:00 a 18:00 horas. Se recomienda acudir con anticipación, ya que el cupo es limitado.

El maestro Enrique Arturo Diemecke, director artístico de la Osidem, es uno de los directores mexicanos más reconocidos internacionalmente. Ha dirigido instituciones como el Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y actualmente funge como director artístico de la Flint Symphony Orchestra en EE.UU. Su formación musical inició a los seis años y se consolidó con maestros como Henryk Szeryng y Charles Bruck.

El solista invitado, Karlo Reyes Perches, es contrabajista principal de la Osidem desde 2013. Formado en el Conservatorio de las Rosas y en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán, ha colaborado con la Orquesta Carlos Chávez, Camerata de Morelia y diversos ensambles. Su trayectoria destaca por su técnica refinada y su intensa actividad artística y pedagógica.