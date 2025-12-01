San Lucas, Michoacán, 01 diciembre del 2025.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, asistió a la asamblea municipal de la región Huetamo, realizada en el municipio de San Lucas, donde reiteró el compromiso del partido con las y los habitantes de la Tierra Caliente y la necesidad de impulsar un verdadero desarrollo para esta zona del estado.

Durante su intervención, Ocampo destacó la presencia de liderazgos y militantes provenientes de diversos municipios como Tuzantla, Tiquicheo, Huetamo, Carácuaro y Tzitzio, quienes —subrayó— comparten una identidad común y los mismos desafíos derivados del abandono institucional que ha enfrentado esta región. Señaló que, a diferencia de otras zonas del estado donde se concentran grandes inversiones y apoyos gubernamentales, la Tierra Caliente continúa rezagada en infraestructura y servicios básicos.

El dirigente perredista lamentó que las carreteras federales y estatales que conectan a la región permanezcan en malas condiciones, obligando a la población a exigir constantemente su rehabilitación. Enfatizó que la Tierra Caliente requiere mayor atención y respaldo por parte de los gobiernos federal y estatal, ya que su gente dijo, es trabajadora, responsable y comprometida con el progreso comunitario.

Ocampo aseguró que continuará recorriendo todos los municipios de la zona para construir un proyecto sólido que permita gestionar más recursos y hacer visible el esfuerzo de quienes habitan esta región. “Queremos que en Morelia reconozcan el trabajo y la lucha diaria de la gente de la Tierra Caliente; esta región merece crecer y ser tomada en cuenta”, afirmó.

Durante la asamblea, el dirigente estatal también reconoció el liderazgo del presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona, destacando su respaldo y compromiso con las causas del PRD y con el fortalecimiento de la vida democrática en Michoacán.