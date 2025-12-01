La Piedad Mich.- 01 de Diciembre del 2025.- Dos hombres y una mujer resultaron con heridas graves, tras protagonizar un fuerte choque de frente entre dos camionetas sobre la carretera La Piedad–Numarán.

De acuerdo con fuentes de rescate el brutal incidente se registró anoche, a la altura de la gasolinera ubicada frente al fraccionamiento Villas de la Loma, donde impactaron una camioneta Mazda tipo Pick Up de color gris y una SUV gris, esta última acabó en un pequeño desnivel por fuera de la carpeta asfáltica.

De inmediato a la zona se movilizaron policías y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios a Monserrat C., de 22 años, y a Cristo Eduardo G. ambos con traumatismo craneoencefálico fueron trasladados a hospitales de la región.

Trascendió que el tercer lesionado fue llevado por sus medios al Hospital Regional, donde quedó internado, sin que fuera revelada su identidad.

Las dos unidades motrices involucradas terminaron destrozadas, luego de los peritajes por parte de las autoridades en vialidad, fueron remolcadas a un corralón mientras se determinan responsabilidades.