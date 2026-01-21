Morelia, Mich.- Miércoles 21 de enero de 2026.- Un hombre maniatado y putrefacto fue encontrado la noche de este miércoles en un predio aledaño al fraccionamiento Bosques de la Presa, en el municipio de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por lugareños cerca de la Antigua Carretera a Pátzcuaro, en las inmediaciones de la Tenencia Morelos y La Campiña.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron la situación ydelimitaron el perímetro, además solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Más tarde arribó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), el cual realizó las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para los estudios de ley. La identidad de la víctima es desconocida, vestía camisa azul, chaleco blanco, pantalón de mezclilla azul.