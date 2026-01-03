Morelia, Michoacán, 02 de enero de 2016.- El operativo Pancitas Llenas 2025–2026, impulsado por la asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), concluyó con un éxito total tras alimentar a más de cinco mil perros y gatos en situación de calle durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con una distribución de más de cuatro toneladas de alimento en distintos puntos de la ciudad.

Con profunda emoción, la presidenta de la organización altruista, Esmeralda Cerda Pizano, destacó que esta onceava edición se convirtió en una de las más significativas, al registrar una participación ciudadana sin precedentes.

Decenas de voluntarias y voluntarios se sumaron como ruteros, recorriendo incluso las colonias más alejadas para llevar alimento a quienes más lo necesitaban.

Pancitas Llenas es un operativo solidario que no solo busca calmar el hambre, sino ofrecer alimentos ricos al paladar y nutritivos.

Las raciones incluyeron pollo, salchicha y croquetas, acompañadas de verduras cocidas como zanahoria, calabacita y chayote, además de arroz, garantizando una dieta equilibrada para los animales en abandono.

Asimismo, el alimento proporcionado fue complementado con vitaminas y una pequeña dosis de pasiflora, cuidadosamente supervisada por médicos veterinarios, con el objetivo de tranquilizar a perros y gatos ante el terror que les provocan los fuegos pirotécnicos, petardos y otros artefactos asociados a la pólvora.

La activista explicó que este proyecto, completamente altruista y sin fines de lucro, nació como una respuesta urgente ante la vulnerabilidad de los animales en situación de calle, quienes durante estas fechas se ven obligados a buscar comida en fiestas y fogatas, exponiéndose a personas en estado de ebriedad y a actos de extrema crueldad.

“Ellos se merecen una pancita llena todos los días, sin embargo, es imposible alimentarlos diariamente por la gran cantidad de seres sintientes en la vía pública, durante Navidad y Año Nuevo incrementa el riesgo de que sufran maltrato y Pancitas Llenas ha logrado inhibir esta situación hasta un 100 por ciento”, manifestó.

Cerda Pizano expresó además su anhelo de que algún día, no solo en Michoacán sino en todo el país, se erradique el uso de pirotecnia en cualquier festejo, al señalar que afecta gravemente la tranquilidad de los animales, provoca la muerte de miles de aves, genera contaminación auditiva y perjudica a niñas y niños con síndrome de Down y autismo, así como a pacientes hospitalizados.

Finalmente, agradeció de manera especial a activistas de asociaciones protectoras hermanas, a la ciudadanía que donó tiempo, recursos y esfuerzo, así como a las y los periodistas que brindaron difusión al operativo, permitiendo reunir más apoyos económicos.

“Agradezco enteramente la confianza que depositaron en mi persona y en GHAPAD, no cesaremos nunca de luchar por el bienestar animal”, manifestó agradecida.