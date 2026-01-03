Morelia, Michoacán, 3 de enero del 2026.- Comienza el año en contacto con la naturaleza y visita el Bosque Uakusi, un Área Voluntaria de Conservación (AVC) inscrita ante la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), en donde se promueven actividades ecoturísticas, de educación ambiental y para la conservación de la biodiversidad.

Localizado en el Cerro del Águila, al poniente de Morelia, este espacio ofrece una amplia agenda de actividades para enero y febrero. El programa incluye caminatas para principiantes e intermedios, observación de aves, yoga, tours de macrofotografía y un campamento de avistamiento; este patrimonio natural es hogar de más de 148 especies de aves registradas.

Además, el área es vital para la fauna local, ya que es hogar del venado cola blanca, el lince y la tuza llanera; esta última catalogada como especie amenazada por la NOM-059. Debido a su importancia biológica, todas las actividades se rigen bajo los lineamientos oficiales de Turismo de Naturaleza y una parte de los ingresos se destina íntegramente a la restauración y conservación del área.

Las actividades tienen precios accesibles para todas las personas; para mayores informes pueden consultar las redes sociales oficiales en el enlace https://www.facebook.com/bosqueuakusi o comunicarse al WhatsApp al 464 120 5687.