Morelia, Michoacán, 3 de enero de 2026.- El aumento al salario mínimo que entró en vigor este 1 de enero es un derecho laboral obligatorio y debe aplicarse sin excepción a todas las personas trabajadoras que perciben este ingreso. En Michoacán, se cuenta con instancias especializadas para orientar, acompañar y proteger a quienes no reciban el salario mínimo correspondiente.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, informó que a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social se brinda asesoría directa y gratuita a las y los trabajadores que enfrenten incumplimientos por parte de sus empleadores, con el objetivo de garantizar el respeto a la ley y a los derechos laborales.

En caso de no percibir el salario mínimo vigente, las y los afectados pueden acudir a las oficinas de dicha subsecretaría, ubicadas en la calle Doctor Miguel Silva 486, colonia Centro de Morelia, para recibir orientación legal y conocer los mecanismos de defensa a su alcance. También pueden agendar una cita en los teléfonos 443 317 9002 y 443 317 9004.

Asimismo, las y los trabajadores pueden presentar una queja formal ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado, localizado en Boulevard García de León número 1575, colonia Chapultepec Oriente, en Morelia, instancia encargada de facilitar soluciones legales y conciliatorias en materia laboral.

Méndez Fernández señaló que “el aumento al salario mínimo es un derecho que debe cumplirse sin excepción. En Michoacán acompañamos a las y los trabajadores para que el ingreso por su trabajo sea respetado conforme a la ley”.