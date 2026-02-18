Morelia, Michoacán, 18 de febrero del 2026.- Como parte de los trabajos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a dos hombres en posesión de 957 gramos de hierba verde seca con las características propias de la marihuana.

Oficiales de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano mantenían un punto de vigilancia en un sitio estratégico de la localidad de Los Pirules, zona donde aseguraron a los indiciados, quienes viajaban en un vehículo de la marca Toyota y al realizarles una inspección les fue encontrado el enervante en el interior de una mochila.

Los implicados y la droga asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas.

En la capital michoacana se mantiene el sistema de seguridad y disuasión de delitos entre los tres órdenes de gobierno, para garantizar la tranquilidad de toda la sociedad y frenar cualquier actividad que represente un riesgo al orden público.