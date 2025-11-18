Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.-El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a las y los usuarios que continúa vigente la promoción del Buen Fin 2025, mediante la cual se otorga un 80% de descuento en multas y recargos a quienes cuenten con adeudos activos.

Esta iniciativa tiene el objetivo de brindar facilidades de pago, apoyar la economía familiar y fomentar la regularización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento durante los meses de noviembre y diciembre.

La promoción aplica para usuarios domésticos, comerciales e industriales del Ooapas de Morelia que presenten adeudos vigentes.

Las y los interesados deberán realizar su pago directamente en las cajas y módulos de cobro del Ooapas, donde el descuento será aplicado de manera inmediata.

Asimismo, se informa que, en caso de realizar el pago con tarjeta, algunas instituciones bancarias ofrecen meses sin intereses, lo que representa una alternativa adicional para facilitar la regularización de los pagos.

El Ooapas de Morelia invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para ponerse al corriente y continuar fortaleciendo el servicio de agua potable en beneficio de todas y todos.