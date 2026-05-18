Morelia, Michoacán, 18 de mayo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la región de la Meseta Purépecha se encuentra bajo control y sin situaciones de riesgo para la población, luego de que un grupo delincuencial intentara desestabilizar la zona, tras un ataque registrado contra una base de Kuarichas en la comunidad de Sevina.

El encargado de la política interna del estado señaló que desde la madrugada se desplegó un operativo conjunto encabezado por el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil, con el objetivo de reforzar la seguridad y preservar el orden en toda la región.

Zepeda Villaseñor detalló que las acciones operativas se mantienen tanto por tierra como por aire, mediante el despliegue de dos helicópteros con personal armado, preparados para atender con oportunidad cualquier situación que pudiera registrarse en la zona.

“El objetivo es garantizar la tranquilidad de las familias y mantener presencia permanente en la región. Hoy existe coordinación plena entre las fuerzas estatales y federales para responder de manera inmediata ante cualquier hecho”, expresó.

Asimismo, indicó que hay comunicación permanente con autoridades municipales y comunales de la Meseta Purépecha para fortalecer las labores de atención y vigilancia en materia de seguridad, además de atender cualquier requerimiento de las comunidades.

Finalmente, el secretario de Gobierno reiteró que las instituciones de seguridad continúan trabajando de manera coordinada para evitar que hechos aislados alteren la estabilidad de la región, al tiempo que llamó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.