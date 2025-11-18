Tarímbaro, Mich.- Martes 18 de noviembre de 2025.- Los elementos de la Guardia Civil de Tarímbaro recuperaron un tractocamión que había sido robado, informaron autoridades policiales. El reporte del despojo de la unidad se registró durante la mañana del martes.

Los oficiales atendieron la emergencia, realizaron una búsqueda en la zona y posteriormente hallaron el citado vehículo —de la marca Peterbilt, color blanco— a la altura de la población de Ampliación Jamaica.

La unidad estaba abandonada, así que los agentes la aseguraron y la pusieron a disposición de la autoridad competente para que continúe con las averiguaciones respectivas.