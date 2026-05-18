Morelia, Michoacán; 18 de mayo de 2026.- El festejo por el 485 aniversario de Morelia continuó esta noche con una explosiva presentación de La Banda Inolvidable, agrupación que convirtió el Centro Histórico en un escenario de música, color y alegría para miles de familias morelianas.

Con una espectacular producción de luces, pirotecnia de papel, fuegos artificiales y talento coreográfico, la agrupación hizo vibrar la cantera rosa de Morelia, mientras el ambiente festivo se apoderaba de la Avenida Madero, completamente llena de asistentes que disfrutaron del gran concierto organizado por el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar.

Cayendo la tarde, el corazón de la ciudad se convirtió en una gran fiesta, donde morelianas y morelianos cantaron y celebraron al ritmo de éxitos como “Micaela”, “Llorar”, “Ahora Te Puedes Marchar” y “Será Porque Te Amo”, en una noche marcada por la convivencia, el entusiasmo y el orgullo de celebrar a Morelia.

Uno de los momentos más animados de la presentación ocurrió cuando la banda invitó al cantante cubano Roy al escenario, quien puso a bailar al público con temas de reggaetón como “La Gasolina” y “Ven Báilalo”, desatando la euforia de las y los asistentes.

La gran convocatoria registrada en el primer cuadro de la ciudad reflejó el entusiasmo de las familias por ser parte de esta celebración histórica, preparada por el Gobierno Municipal para que las y los morelianos disfruten sus espacios públicos, fortalezcan la convivencia y vivan con orgullo el aniversario de una ciudad llena de historia, tradición y vida cultural.