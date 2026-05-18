Morelia, Michoacán, 18 de mayo de 2026. Morena Michoacán cerró filas en torno al liderazgo nacional de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, durante la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional realizada este domingo en la plaza principal de Puruándiro, donde más de mil 500 simpatizantes, militantes, autoridades municipales, diputadas y diputados locales y liderazgos regionales refrendaron su respaldo a la defensa de México frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, destacó que esta asamblea expresa la madurez política del pueblo michoacano, que entiende que la soberanía nacional no es un tema abstracto ni una consigna de ocasión, sino la condición fundamental para que México pueda decidir libremente su destino, defender sus recursos, proteger a su pueblo y sostener un proyecto de transformación sin subordinación a intereses externos.

“En Puruándiro quedó claro que Michoacán está de pie, organizado y consciente. Cerramos filas con nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque hoy defenderla a ella es defender la soberanía nacional, defender el mandato popular y defender el derecho de México a tomar sus propias decisiones sin presiones, chantajes ni tutelajes extranjeros”, afirmó Jesús Mora.

La asamblea contó con la presencia del consejero nacional, fundador de Morena y Gobernador de Michoacán, el maestro Alfredo Ramírez Bedolla, quien llamó a no bajar la guardia en la defensa de la Cuarta Transformación y a mantener la unidad del movimiento en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la cobertura local, Bedolla sostuvo que el pueblo de Michoacán acompaña a la presidenta frente a los ataques del conservadurismo y convocó a seguir recorriendo el territorio para llevar el mensaje del movimiento.