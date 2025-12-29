Morelia, Michoacán, 29 de diciembre de 2025.- El operativo Guardianes del Camino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene vigilancia permanente en 15 rutas estratégicas de Michoacán, con prioridad en los tramos carreteros de mayor flujo vehicular.

Con una estrategia que combina patrullajes y tecnología, la SSP mantiene presencia en la región de Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín y Tocumbo, además de las autopistas de Occidente y Siglo XXI. Gracias a la interconexión con los arcos carreteros y cámaras del C5i, se garantiza una respuesta inmediata ante cualquier incidencia en estas vías de comunicación.

Mediante patrullajes y asistencia vial directa, los agentes del agrupamiento de Seguridad Vial se movilizan para brindar una atención oportuna ante cualquier contingencia, lo que reafirma su compromiso con el orden y la prevención, asegurando la integridad de las y los conductores en cada trayecto por la entidad.

Los Guardianes del Camino están siempre listos para dar auxilio y garantizar una segura circulación en las vías de comunicación estatales, para cuidar de las familias michoacanas. Asimismo se brinda atención permanente de las líneas 911 Emergencias y 089 denuncia anónima.