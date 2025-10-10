Morelia, Michoacán; 10 de octubre de 2025.- El Organismo Operador, de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), continúa con los trabajos de construcción de una línea de conducción de mil 423 metros, sobre la prolongación de la avenida Amalia Solórzano.

Los trabajos se realizan en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) del Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reforzando el compromiso de ofrecer servicios públicos eficientes y de calidad para todas y todos los morelianos.

“Estamos trabajando de manera permanente para mejorar la red de distribución y garantizar que cada vez más familias morelianas cuenten con un servicio de agua de calidad. Esta obra es un paso importante para optimizar la capacidad de nuestras plantas y atender la demanda de la zona sur”,expresó Adolfo Torres Ramírez, director general del Ooapas.

Con esta ampliación y el nuevo re-equipamiento, la planta Loma Larga podrá operar a su máxima capacidad, beneficiando a más de 20 mil habitantes con un mejor abasto de agua.

Esta nueva línea de agua cruda conectará el rebombeo Zimpanio con la planta potabilizadora Loma Larga, lo que permitirá duplicar su capacidad de potabilización, pasando de 12 a 24 litros por segundo.

Actualmente, la obra presenta un avance del 33%, y el Ooapas mantiene su compromiso de seguir trabajando para garantizar un servicio de agua más eficiente, continuo y de calidad.