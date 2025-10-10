Cotija, Mich.- 10 de octubre de 2025.- Al menos dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos tras el estallido de un explosivo improvisado tipo mina, de los usados por el crimen organizado, en los límites del estado de Michoacán con Jalisco.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizan un operativo en la zona serrana del municipio de Cotija, cerca de la población de Plan del Cerro, en determinado momento el artefacto se activó dañando a dos de los uniformados.

De inmediato sus compañeros solicitaron apoyo y los afectados fueron trasladados vía área a un hospital donde su estado de salud fue reportado como estable de acuerdo con fuentes castrenses.

Mientras que en esta franja que es disputada por dos carteles se ha reforzado la presencia tanto del personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así como de la Guardia Civil, en busca de capturar a generadores de violencia.

Al respecto el Fiscal de Michoacán Carlos Torres Piña informó: “es un operativo que traían las Fuerzas Federales en el cerro que esta al poniente de Cotija y un artefacto artesanal alcanzó ahí a dañar a los que andaban en esta cobertura, están fuera de peligro es lo que nos han estado informando por parte de las corporaciones”.

