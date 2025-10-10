Oslo, Noruega, 10 de octubre de 2025.- María Corina Machado, férrea opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El Comité Noruego de los NOBEL PRIZE, publicó lo siguiente en su sitio oficial:

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos.

La Sra. Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de encuentro en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

Algunos datos dobre la galardonada.

•⁠ ⁠La líder opositora venezolana y ex candidata presidencial en ese país María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de La Paz 2025.

•⁠ ⁠⁠María Corina Machado se encuentra actualmente “escondida” en algún lugar de Venezuela debido a la persecución instrumentada en su contra por el régimen encabezado por Nicolás Maduro.

ASÍ SE ENTERÓ LA GALARDONADA DE LA NOTICIA: “Oh my god… I have no words.”



Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025 ¿Quién es MARÍA CORINA MACHADO?

María Corina Machado Parisca es una política, ingeniera industrial y profesora venezolana, fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela, cofundadora de la asociación civil venezolana Súmate e integrante, junto con Antonio Ledezma y Diego Arria, de la plataforma ciudadana Soy Venezuela.

Redacción VA NOTICIAS